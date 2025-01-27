Турция намерена помочь ЕС заменить транзит газа через Украину, — Politico

Турция предпринимает дипломатические усилия, чтобы возобновить энергетические переговоры с ЕС. Страна рассматривает перспективу стать крупным поставщиком природного газа после того, как предыдущие переговоры были сорваны из-за напряженности с Кипром. Об этом сообщает Politico.

Так, в воскресенье в ходе интервью изданию посол Турции в ЕС Фарук Каймакчи заявил, что энергетическое сотрудничество будет занимать центральное место в повестке дня в рамках запланированного потепления отношений, которое будет включать торговые переговоры и политическое сотрудничество по войнами в Восточной Европе и на Ближнем Востоке.

Данный шаг предпринимается в то время, когда страны-члены Евросоюза, такие как Венгрия и Словакия, ищут альтернативы российскому газу после того, как 1 января истек срок действия транзитного соглашения, которая позволяло им импортировать поставки через Украину.

«У нас есть Южный газовый коридор. У нас есть 18 млрд кубометров газа, в основном из Азербайджана — и мы можем легко расширить его, соединив со средиземноморским газом. Наша роль там, наш потенциал там», — заявил Каймакчи.

Ранее, в 2019 году, переговоры на высшем уровне по торговле энергоносителями между Турцией и ЕС были приостановлены. Лидеры блока тогда заявили, что «на данный момент» никаких встреч проводиться не будет из-за спора между Анкарой и Кипром по поводу прав на бурение газовых скважин в Средиземном море.

Согласно заявлению Европейского совета, турецкие компании намеревались добывать ископаемое топливо «в территориальных водах Кипра». Кипр и Локация также надеялись разрабатывать прибыльные природные ресурсы, но столкнулось с противодействием со стороны Турции.

«Несмотря на этот потенциал, энергетический диалог ЕС-Турция заблокирован из-за решений, принятых в 2019 году. Мы рассматривает это как ситуацию проигрыша. Турция — одна из трех-четырех основных артерий — использовать ее или нет — решать ЕС», — сказал изданию турецкий посол в ЕС.

Он также добавил, что только Кипр сейчас остается противником возобновления диалога по этому вопросу.

«Возможно, им не нужно много энергии в солнечном Средиземноморье, но большинство стран-членов (ЕС) говорят, что им нужно больше энергии, больше диверсификации. Так что это будет только продолжаться», — резюмировал Каймакчи.

Напомним, ЕК оценила последствия остановки транзита газа Украиной.