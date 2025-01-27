Лукашенко размышлял над «белорусскими миротворцами» в Украине

Только белорусские миротворцы могли бы обеспечить нормальные отношения между Украиной и Россией, но Минск не собирается направлять их на линию фронта, заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции в день так называемых «выборов» в стране.

«Если во имя доверия и справедливости — то кроме белорусской армии у них ничего нет. Это не значит, что я пошлю как миротворцев свою армию, нет. Но ради того, чтобы было так, как договорятся, это — только белорусская, других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на Восток. Но чтобы вы понимали, я туда не рвусь, и, вероятнее всего, я своих людей, на сегодняшний день, туда не собираюсь отправлять, миротворцев. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные отношения», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что с таким решением вроде бы не согласятся ни Киев, ни Запад.

Напомним, что министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил участие немецких войск в миротворческой миссии на территории Украины.

Напомним, в ЕС допустили участие ООН в возможной миссии по контролю за прекращением огня в Украине.