В ЕС допустили участие ООН в возможной миссии по контролю за прекращением огня в Украине

Миссия ООН в составе солдат из разных стран могла бы наблюдать за прекращением огня в Украине. В нее могли бы войти не только солдаты ЕС. Об этом заявил глава Военного комитета ЕС, генерал Роберт Бригер, сообщает Die Welt.

«Возможна миссия под мандатом ООН, которая будет включать не только европейцев, но и солдат с глобального юга или, например, Кавказа. Солдаты ЕС, несомненно, смогут внести значительный вклад», — сказал генерал.

Кроме того, страны ЕС, по его словам, могут предоставить значительные силы для мониторинга прекращения огня, но наблюдение за демилитаризованной зоной вдоль фронта, по его мнению, потребует военного присутствия «в высоком пятизначном диапазоне»

«Это означает, что они также имели бы право воплощать прекращение огня с применением оружия и поддержки с воздуха», — добавил он, уточнив, что «на данный момент все это звучит очень теоретически», но «такой сценарий может быть воплощен в жизнь».

Также он генерал считает «маловероятным» план президента США Дональда Трампа быстро прекратить войну в Украине.

«Проще говоря, это (план Трампа) дало бы преимущество положить конец смертям. Недостаток, однако, заключался бы в том, что конфликт продолжался бы и, в худшем случае, продолжался бы десятилетиями, например, как между Северной и Южной Кореей», — отметил Бригер.

Напомним, Зеленский высказался о присутствии миротворцев в Украине.