Ученые выяснили о бактериях кое-что пикантное

Эксперты из Технологического института Джорджии в США узнали о бактериях нечто пикантное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они сохраняют генетическое единство своих видов благодаря механизму, напоминающему сексуальное размножение.

Добавляется, что это ставит под сомнение сложившееся представления о том, что бактерии размножаются исключительно бесполым путем.

В ходе опыта специалисты оценили более сотни штаммов бактерии Salinibacter ruber, собранных из солнечных солончаков Испании, и Escherichia coli, выделенных с британских животноводческих ферм.

Оказалось, что ключевую роль в поддержании видовой целостности играет процесс гомологичной рекомбинации – обмена генетическим материалом между бактериями, при котором новая ДНК заменяет аналогичные участки генома.

Такой процесс происходит равномерно по всему геному, в отличие от ограниченного обмена ДНК у животных и растений.

Сказано: «Хотя это отличается от сексуального размножения у других организмов, результат в виде сохранения целостности вида оказывается схожим».

Информируется при этом, что бактерии одного вида чаще обмениваются ДНК друг с другом, чем с представителями других видов, что помогает формировать четкие границы между видами.

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