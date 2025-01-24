В США тонут… горы

Американские геологи Вера Шульте-Пелкум и Дебора Килб бьют тревогу. По их словам, горы Сьерра-Невада, которые находятся в восточной части штата Калифорния, под действием малых землетрясений и других природных событий, медленно тонут в магме.

Поясняется, что данный регион является важным с точки зрения геологии, так как здесь, в районе Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, расположена граница двух крупных литосферных плит – Тихоокеанской и Североамериканской.

Говорится, что специалисты с начала наблюдений в 1872-м году заявляют, что периодические землетрясения не только постепенно повышают высоту гор хребта Сьерра-Невада, но и заставляют самую нижнюю часть материковой плиты под хребтом тонуть в земной мантии.

Резюмируется, что этот процесс происходит в динамике нескольких миллионов лет, за которые южная часть этого стыка литосферных плит уже «утонула» в магме, а центральная уходит под магму сейчас.

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