Американский профессор предрек раскол Африканского континента

Профессор Калифорнийского университета в США Кен Макдональд дал жуткий прогноз. По словам ученого, Африканский континент расколется куда раньше, чем принято считать.

Он поведал о том, что трещина длиной порядка 56,5 километров в пустыне Эфиопии возникла в 2005-м году, но с того времени расширяется со скоростью около полутора сантиметров в год.

Подсчитано, что континент может буквально развалиться в ближайшие один-пять миллионов лет, а до этого полагалось, что данный процесс займет десятки миллионов лет.

Специалист отметил, что может случиться ситуация, когда воды Индийского океана хлынут и затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины.

Резюмируется, что разделение Африки может привести к появлению нового континента и океана, который будет таким же глубоким, как Атлантический.

Ранее мы писали, что в Африке зафиксирована вспышка смертельного вируса.