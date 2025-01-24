Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Американский профессор предрек раскол Африканского континента

Американский профессор предрек раскол Африканского континента

Агата Кловская
24.01.25 14:03
105
Американский профессор предрек раскол Африканского континента

Профессор Калифорнийского университета в США Кен Макдональд дал жуткий прогноз. По словам ученого, Африканский континент расколется куда раньше, чем принято считать.

Он поведал о том, что трещина длиной порядка 56,5 километров в пустыне Эфиопии возникла в 2005-м году, но с того времени расширяется со скоростью около полутора сантиметров в год.

Подсчитано, что континент может буквально развалиться в ближайшие один-пять миллионов лет, а до этого полагалось, что данный процесс займет десятки миллионов лет.

Специалист отметил, что может случиться ситуация, когда воды Индийского океана хлынут и затопят территорию Восточно-Африканской рифтовой долины.

Резюмируется, что разделение Африки может привести к появлению нового континента и океана, который будет таким же глубоким, как Атлантический.

Ранее мы писали, что в Африке зафиксирована вспышка смертельного вируса.

Тэги: ученые, мир, наука, Африка

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.01.25 15:03

В США тонут… горы

24.01.25 14:34

Путин готов к разговору с Трампом. В Кремле озвучили, чего ждут от США

24.01.25 14:04

В ЕС намекнули на проблемы с финансированием Украины после 2025-го года

24.01.25 13:43

Украинцев предупредили о подорожании одного из ключевых продуктов питания

24.01.25 13:38

Трамп оценил опасность искусственного интеллекта

24.01.25 13:15

Мы надеемся, что Китай поможет остановить войну между Украиной и РФ, — Трамп

24.01.25 12:48

Направление на ВВК можно будет получить в «Резерв+»

24.01.25 12:23

ДБР задержала владельца Pin-Up Ukraine, а ОО «Защита Инвесторов» защищает подозреваемого в связях с РФ

24.01.25 12:12

Трамп сделал громкое заявление по поводу НАТО

24.01.25 14:34

Путин готов к разговору с Трампом. В Кремле озвучили, чего ждут от США

24.01.25 11:10

Команда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, — Bloomberg

24.01.25 10:34

В Украине придумали, как привлечь в армию 18-летних, но без мобилизации

24.01.25 10:19

Трамп неоднозначно высказался о Зеленском и войне в Украине

24.01.25 10:15

Трамп заявил, что планирует поскорее встретиться с Путиным

24.01.25 09:58

Зеленский назвал один из важных ключей к миру

23.01.25 15:38

Северная Корея в ближайшие 2 месяца отправит новую партию солдат на войну против Украины, — NYT

23.01.25 14:36

Ермак высказался о сроках завершения войны

23.01.25 10:49

В Германии спрогнозировали сроки возможного нападения РФ на Европу

23.01.25 09:53

Зеленский заявил о «нечестном диалоге» с Западом

17.01.25 16:31

Орбан сделал очередной резкий выпад в сторону Украины

17.01.25 16:58

Трамп пообещал возродить славу Голливуда

17.01.25 16:17

Трамп готовит эпохальное решение по криптовалютам

17.01.25 15:39

Бразилия завалила мир рекордным объемом кофе в прошлом году

17.01.25 15:32

Стало известно, как вырос ВВП Китая в прошлом году

20.01.25 13:19

НАТО на паузу и заморозка конфликта. Источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины

21.01.25 09:34

Трамп сделал заявление о переговорах между Зеленским и Путиным

20.01.25 13:57

Американцы назвали продукты, которые повышают риск деменции

20.01.25 15:47

Ученые нашли в космосе кое-что ну очень странное

20.01.25 09:05

Ученые призвали не употреблять алкоголь даже в малых дозах

Фото и Видео
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Зеленский назвал один из важных ключей к миру
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Под Киевом похитили ребенка за «долги»
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди