ДБР задержала владельца Pin-Up Ukraine, а ОО «Защита Инвесторов» защищает подозреваемого в связях с РФ

Государственное бюро расследований (ДБР) задержало номинального владельца компании, действовавшей в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up, говорится в сообщении пресс-службы ДБР, сообщает издание Форбс.

Следствие не называет фамилию подозреваемого. На фото, опубликованном ДБР, видно задержание мужчины, похожего на владельца Pin-Up Ukraine (ООО «Укр Гейм Технолоджи») Игоря Зотько.

Следствие заявляет, что реальными владельцами компании являются россияне , а задержанный не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию на проведение азартных игр.

По версии ДБР, задержанный долгое время находился на территории Кипра, где проводил совместное время с гражданами РФ реальными владельцами онлайн-казино.

В заявлении ДБР отмечается, что следствие имеет документально подтвержденные связи онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также с подсанкционными в Украине субъектами.

Как отмечается в сообщении, на основании собранных доказательств сообщено о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества государству-агрессору, а также директору и владельцу торговой марки и доменного имени.

ОО «Защита Инвесторов», руководимая Денисом Шинкаренко, считает, что «история с задержанием Игоря Зотько — показательный пример того, как можно уничтожать добропорядочный бизнес». Напомним, что недавно «создатель кризисов» Денис Шинкаренко присоединился к российской атаке на «Фразу».

Издание «Форбс» напоминает, что в сентябре 2024 года суд удовлетворил ходатайство ДБР и Офиса Генпрокурора о передаче в АРМА более 2,6 млрд грн (это общая сумма арестованных средств с учетом прибыльных финансовых операций), арестованных на счетах онлайн-казино, связанного с представителями РФ. В начале декабря стало известно, что ДБР сообщило о подозрении в пособничестве России владельцам и топ-менеджерам онлайн-казино. Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и доменного имени. Также применена мера пресечения в виде содержания под стражей к руководителю КРАИЛ.

Интересно, что основатель ОО «Защита Инвесторов» Денис Шинкаренко, защищающий Игоря Зотько, до сих пор является членом актикоррупционного совета АРМА. Спрашивается, не стоит ли руководству АРМА рассмотреть вопрос об исключении господина Шинкаренко из актикоррупционного совета? Может ли человек, защищающий интересы владельца казино Pin-Up Ukraine, одновременно сотрудничать с АРМА, куда передаются деньги, арестованные на счетах пророссийского онлайн-казино?