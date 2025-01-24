Самый большой айсберг в мире может врезаться в британский остров

Британские ученые бьют тревогу. Самый большой айсберг в мире A23a может врезаться в остров Южная Георгия, сообщает издание Daily Mail.

В публикации сказано: «Крупнейший в мире айсберг идет на разрушительное столкновение с отдаленным британским островом, создавая угрозу тысячам местных пингвинов и тюленей».

Стоит напомнить, что А23a возник в 1986-м году, отколовшись от ледника Фильхнера. До 2020-го года этот массив сидел на мели, но потом начал двигаться на север.

В прошлом году айсберг попал в морскую ловушку, из которой освободился в декабре.

Сейчас он постепенно движется к Южной Георгии, до которой ему осталось примерно 270 километров.

Ранее мы писали, что крупнейший айсберг A23a движется со скоростью 150 км и может помешать судоходству.