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Новости > Трамп отправил Путину тревожный сигнал, Кремль уже чувствует вкус яда, — The Telegraph

Трамп отправил Путину тревожный сигнал, Кремль уже чувствует вкус яда, — The Telegraph

Агата Кловская
24.01.25 16:51
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Трамп отправил Путину тревожный сигнал, Кремль уже чувствует вкус яда, — The Telegraph

Начало 2025 года ознаменовалось усилением геополитического напряжения и трансформацией позиций ключевых игроков на мировой арене. Новый президент США Дональд Трамп резко изменил тональность относительно войны в Украине, что уже вызвало серьезное беспокойство в Кремле, пишет в статье для The Telegraph обозреватель Фрэнсис Дирнли.

Для россиян Год Змеи имеет символическое значение из-за его ассоциации с важными историческими потрясениями, такими как революции, войны и распад Советского Союза. С начала этого года Кремль столкнулся с рядом внутренних и внешних вызовов, в частности экономическим истощением из-за войны и давлением со стороны международного сообщества.

Еще во время своей кампании Трамп демонстрировал осторожную риторику относительно войны в Украине, часто подчеркивая свои «хорошие отношения» с Путиным и критикуя НАТО. Однако после его инаугурации тональность кардинально изменилась. Трамп прямо назвал Россию слабой стороной в этом конфликте: «Я думаю, Путин уничтожает Россию. Ее экономика в руинах, а потери на фронте колоссальные».

Это заявление сопровождалось предупреждением, адресованным Москве: либо Путин начнет переговоры о завершении войны, либо США введут более жесткие экономические санкции, включая тарифы и ограничения на экспорт российских энергоносителей.

«Теперь, когда начинается каденция Трампа, Кремль начинает чувствовать вкус яда. Трамп не является человеком, который становится на сторону проигравших, и, что важно, он считает Москву неудачником и побежденной», — пишет Дирнли.

Россия переживает экономический кризис, который усиливается из-за санкций, военных расходов и потерь на поле боя. Дирнли отмечает, что российская экономика приближается к катастрофе. По оценкам, инфляция достигла 9%, а ставки по кредитам выросли до 23%. Расходы на компенсации военным и их семьям составляют 6% федерального бюджета, что еще больше давит на экономику.

Трамп, известный своим прагматичным подходом к политике, заговорил о возможности использования замороженных российских активов в США (330 миллиардов долларов) для помощи Украине. Такой шаг может не только усилить давление на Москву, но и существенно укрепить обороноспособность Украины.

Хотя Трамп и призывает к быстрому урегулированию конфликта через переговоры, остается вопрос, готов ли Путин поступиться своими максималистскими амбициями. Кремль продолжает стремиться вернуть Украину в свою сферу влияния, что затрудняет любые компромиссы.

Напомним, Трамп допускает новые санкции против России, если Путин не пойдет на переговоры.

Тэги: Владимир Путин, Дональд Трамп, война в Украине

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