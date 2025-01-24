В ЕС намекнули на проблемы с финансированием Украины после 2025-го года

Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис сделал резонансное заявление по поводу помощи Украине. Намекает, что в будущем с ней могут возникнуть проблемы.

Чиновник сказал: «Финансовая помощь Украине как минимум на этот год обеспечена. Мы не ожидаем, что эти деньги внезапно станут недоступными. Поэтому деньги для Украины на этот год имеются».

При этом он добавил, что для продолжения оказания помощи нашей стране после 2025-го года будут необходимы консультации с администрацией президента США Дональда Трампа.

Говорится также, что более насущной темой в вопросе Украины сегодня являются поставки вооружений.

Ранее стало известно, сколько денег дал ЕС Украине во время войны.