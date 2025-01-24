Кремль отреагировал на слова Трампа по нефти

Снижение цен на нефть не будет способствовать завершению войны России против Украины. Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 24 января.

«Нет, этот конфликт не зависит от цен на нефть», — заявил он в ответ на вопросы журналистов.

По словам Пескова, причина войны заключается в угрозах для национальной безопасности России и в «нежелании» США и европейских стран слушать беспокойство Москвы, а не в экономических факторах.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, живущим на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушаться к обеспокоенности России, и это не связано с ценами на нефть», — добавил он.

Напомним, Трамп решил снизить цены на нефть из-за Украины.