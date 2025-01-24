Украинцев предупредили о подорожании одного из ключевых продуктов питания

Картофель в Украине растет в цене. Об этом сообщает EastFruit.

Сообщается, что причиной этого является общее сокращение предложения картофеля в местных хозяйствах.

Добавляется, что многие отечественные производители, не имеющие мощностей для длительного хранения, завершили продажу картофеля еще в первой половине текущего сезона.

С начала этой недели цена на корнеплод повысилась до 20-30 гривен за килограмм, что на 12% выше, чем было в конце прошлой рабочей недели.

Информируется, что представители оптовых компаний жалуются на отсутствие необходимых объемов качественного картофеля в местных хозяйствах.

Говорится, что фермеры связывают проблемы качества картофеля с неблагоприятными погодными условиями в период уборки: длительные дожди отрицательно сказались не только на товарном виде картофеля, но и на его лежкости.

Указывается, что, по словам производителей, в прошлом году многие из них использовали посадочный материал не самого высокого качества.

Сейчас цены на картофель в нашей стране на 16% выше, чем в конце января 2024-го года.

Прогнозируется, что в ближайшее время темпы подорожания значительно ускорятся.

Ранее в Украине заявили о значительном росте ВВП.