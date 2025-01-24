Президент США Дональд Трамп оценил опасность искусственного интеллекта. Уверяет, что его развитие не представляет угрозы для рабочих мест.

Он сказал: «Искусственный интеллект создаст огромное количество рабочих мест. Это также принесет много пользы, в том числе для медицинских исследований, таких как поиск лекарств от рака».

Политик добавил: «Это окажет огромное положительное влияние. И, знаете, мы хотим быть впереди Китая. Сейчас мы значительно опережаем Китай».

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