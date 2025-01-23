Трамп хочет вывести из Европы двадцать тысяч военных

Президент США Дональд Трамп хочет вывести из Европы 20 тысяч солдат. Об этом, ссылаясь на дипломатический источник, пишет издание Ansa.

Сообщается, что, таким образом, присутствие американских войск на континенте сократится приблизительно на 20%.

Отмечается, что произойдет это в рамках пересмотра обязательств США по защите Европы.

Кроме этого в публикации сказано: «Для тех, кто останется, он хотел бы получить финансовую поддержку от европейских стран, поскольку эти солдаты являются сдерживающим фактором, и расходы не могут ложиться только на плечи американских налогоплательщиков».

Добавляется, что Дональд Трамп последовательно выражал такое желание на встречах с различными европейскими лидерами.

Ранее Трамп обратился с жестким заявлением к России.