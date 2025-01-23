Иностранцы стали реже открывать компании в Украине

Иностранцы продолжают массово открывать бизнес в Украине, но их число снизилось в 2024- году. Об этом сообщает Opendatabot.

Информируется, что иностранцы зарегистрировали 1 109 новых компаний, однако это на 24% меньше, чем было годом ранее.

Уточняется, что бизнес открыли граждане 78 стран. Больше всего – граждане Турции (201 бизнес-проект), Польши (90) и США (89).

В Киеве открыли 542 компании, во Львовской области – 137, в Одесской области – 122.

Добавляется, что чаще иностранные компании в нашей стране занимаются оптовой торговлей (255 компаний, 23%), компьютерным программированием (109 компаний, 9.8%) и операциями с недвижимостью (86 компаний, 7.8%).

Ранее в Украине заявили о значительном росте ВВП.