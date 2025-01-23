Трагедия в Сумской области: поезд насмерть сбил двух несовершеннолетних

Около железнодорожной станции Амбары в Сумской области вечером среды, 22 января, произошла трагедия. О ней поведала местная полиция.

Сообщается: «Поступило сообщение о том, что поезд сообщением Киев-Сумы допустил наезд на двух человек, двигавшихся по путям в попутном направлении».

Добавляется, что погибшими оказались 16-летняя девушка и 15-летний парень.

Увы, от полученных травм они скончались на месте.

Сейчас уже начато досудебное расследование.

По факту происшествия открыто уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».

Ранее в Киеве столкнулись трамваи – есть пострадавшие.