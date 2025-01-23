Запад должен заставить Путина умолять о мирных переговорах, — Дуда

Запад должен применить все методы, чтобы заставить диктатора Российской Федерации (РФ) Владимира Путина умолять о мирных переговорах. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время"Украинского завтрака" в Давосе.

«Если мы зададим вопрос, каким образом стимулировать Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире, то ответ должен быть таким. Мы должны такие меры применить, чтобы заставить Путина, чтобы он умолял мира и умолял мирных переговоров», — заявил Дуда и отметил, что он не желает «молить Путина, чтобы он сел за стол переговоров».

В том же числе он выразил поддержку словам генерального секретаря НАТО Марко Рютте о том, что полномасштабная война в Украине является не местным, а глобальным конфликтом, который, соответственно, требует глобального решения.

Напомним, Трамп обратился с жестким заявлением к России.