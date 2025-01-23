Молдова пропускает Евровидение-2025

В этом году Молдова не будет участвовать в международном песенном конкурсе Евровидения. Об этом официально заявили организаторы национального отбора.

По словам директора телеканала Moldova 1 Корнелиу Дурнеску, такое решение было сложным, но необходимым. Он объяснил, что национальный отбор 2025 столкнулся с рядом проблем: снижением общественного интереса, общим качеством представленных песен и выступлений.

«Это решение было сложным, но необходимым в нынешних условиях. Национальный отбор в этом году выявил ряд проблем, в том числе снижение интереса аудитории», — отметил Дурнеску.

Нынешний взнос за участие в Евровидении составил 21486 евро. TRM решила направить эти средства на другие медиапроекты.

18 января в Кишиневе завершился этап живых прослушиваний, по результатам которых в финал вышли 12 исполнителей. Однако теперь финальный этап отбора отменен.

Ранее сообщалось, что GRISANA, не попавшая в финальную десятку украинского Нацотбора, подала заявку на участие в песенном конкурсе от Сан-Марино.

Fiїnka стала финалисткой Нацотбора на Евровидение-2025

Напомним, объявлены ведущие Евровидения-2025.