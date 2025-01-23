Буданов рассказал, как КНДР будет помогать России

Руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов поведал о том, как КНДР будет помогать России в 2025-м году. Его слова цитирует The War Zone.

Было сказано, что Пхеньян передаст россиянам еще 150 баллистических ракет малой дальности KN-23.

Добавляется, что в прошлом году Россия получила 148 таких ракет, которые запускают по Украине из Курской и Брянской областей.

Отмечается, что за последние три месяца КНДР передала России около 120 единиц 170-мм самоходных артиллерийских установок М1989 «Коксан» и 120 240-мм реактивных систем залпового огня М-1991.

Ожидается, в будущем КНДР пришлет еще как минимум столько же.

Кирилл Буданов подчеркнул: «У них много таких систем».

Сказано, что большинство этого оружия используется либо против украинских войск, либо для обучения в России.

Резюмируется: «170-миллиметровое оружие имеет мощный боекомплект и хорошую способность. 240-мм РСЗО похожи на любые другие тяжелые системы. Они создают больше проблем на передовой».

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