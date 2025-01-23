В Германии спрогнозировали сроки возможного нападения РФ на Европу

Россия может напасть на страны НАТО в 2029-2030 годах. В этой связи важно усилить обороноспособность Североатлантического союза до тех пор. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Delfi.

«Военные эксперты внимательно следят за ситуацией в России. Там активно развивается оборонная промышленность, производство танков и самолетов значительно увеличивается, а численность вооруженных сил растет. К 2026 году российская армия, вероятно, достигнет 1,5 млн. солдат», — отметил Писториус.

По его словам, есть мнение, что к 2029-2030 годам Владимир Путин может реорганизовать свои вооруженные силы, чтобы создать условия для возможного нападения на страны НАТО.

«Поэтому к этому моменту мы должны обеспечить надежную оборону. Это требует времени и финансовых ресурсов, но мы решительно двигаемся к цели», — подчеркнул министр.

Напомним, в НАТО оценили наступательный потенциал России.