Рютте высказался о возможных переговорах Украины и России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе затронул тему войны в Украине. Сделал ряд важных заявлений.

Чиновник сказал: «Это не только европейский конфликт, но и геополитический вопрос. Если Украина проиграет, то мы будем уже говорить не о 3% ВВП затрат на оборону вместо нынешних 2%, которые уже обязались тратить в НАТО, нужны будут дополнительные триллионы, а не миллиарды. Если Украина проиграет, то восстановление сдерживания со стороны НАТО будет иметь гораздо большую цену, чем сейчас».

Он добавил: «Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен».

По его словам, для этого требуется членство нашей страны в НАТО.

Марк Рютте заявил: «Мы должны четко сформулировать, что у Владимира Путина нет права вето и нет права голоса по вопросу того, кто в будущем может вступить в НАТО. Только если он сам захочет вступить в НАТО, но не думаю, что он хочет этого».

Ранее генсек НАТО сделал важнейшее заявление по поводу войны в Украине.