США должны быть среди миротворцев, — Зеленский

В состав любых международных миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине в будущем, должны входить войска США. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По его мнению, у европейских союзников Украины нет достаточного количества солдат, чтобы стать «реальным сдерживающим фактором» для российского диктатора Владимира Путина, и любое другое решение «рискует создать разногласия в НАТО».

«Этого не может быть без Соединенных Штатов... Даже если некоторые европейские друзья думают, что это, возможно, нет, этого не может быть. Без Соединенных Штатов никто не будет рисковать», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался о присутствии миротворцев в Украине.