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Новости > США должны быть среди миротворцев, — Зеленский

США должны быть среди миротворцев, — Зеленский

Александр Панько
23.01.25 10:43
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США должны быть среди миротворцев, — Зеленский

В состав любых международных миротворческих сил, которые могут быть развернуты в Украине в будущем, должны входить войска США. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По его мнению, у европейских союзников Украины нет достаточного количества солдат, чтобы стать «реальным сдерживающим фактором» для российского диктатора Владимира Путина, и любое другое решение «рискует создать разногласия в НАТО».

«Этого не может быть без Соединенных Штатов... Даже если некоторые европейские друзья думают, что это, возможно, нет, этого не может быть. Без Соединенных Штатов никто не будет рисковать», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский высказался о присутствии миротворцев в Украине.

Тэги: США, Украина, миротворцы

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