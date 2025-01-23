Шольц анонсировал обсуждение гарантий для Украины

Страны Запада в ближайшее время обсудят гарантии безопасности для Украины. Об этом сказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью медиагруппе Funke.

«Для начала пусть война в Украине закончится. Но и тогда мы все равно будем обязаны обеспечивать безопасное будущее Украины. Тогда уже можно будет вести разговор о гарантиях безопасности», — сказал Шольц.

Он отметил, что в дальнейшем речь будет идти о том, как Украине сохранить сильную армию, которую «мы все вместе будем оснащать».

«В ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с нашими союзниками. Однако сейчас спекулировать на этом нельзя. И через голову украинского народа решать тоже ничего нельзя. Да и до мира еще далеко», — резюмировал канцлер ФРГ.

Напомним, Германия может присоединиться к соглашению о прекращении огня в Украине.