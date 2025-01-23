ОП готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию

Офис президента ведет работу над организацией визита главы украинского государства Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак в Телеграмм.

Он рассказал, что в швейцарском Давосе встретился с министром иностранных дел королевства Саудовская Аравия Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

«Готовим визит президента Украины в Саудовскую Аравию. Есть ряд важных вопросов по углублению сотрудничества», — написал Еврмак.

Напомним, Зеленский заявил о «нечестном диалоге» с Западом.