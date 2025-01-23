Трамп заявил, что Байдену дали «очень плохой совет» по Украине

Президент США Дональд Трамп вновь критикует своего предшественника Джо Байдена. Политик затронул тему Украины.

Он сказал: «Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному».

Глава государства добавил: «Война никогда не должна была начаться».

Кроме этого, по словам Дональда Трампа, Джо Байдену дали плохой совет по Израилю, выводу американских войск из Афганистана и другим вопросам.

Республиканец резюмирова: «У него были очень плохие советники».

Ранее Трамп обратился с жестким заявлением к России.