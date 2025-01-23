Президент Сербии поддержал вступление Украины в ЕС

На полях Всемирного экономического форума в Давосе произошла встреча президентов Украины и Сербии Владимира Зеленского и Александра Вучича. Последний сделал ряд важных заявлений.

Сербский лидер сказал: «Мы говорили о мире в Украине, говорили и о некоторых вещах на европейском пути, которые есть и у нас, и у них».

Он добавил: «Мы нашли некий общий знаменатель. Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего к членству в ЕС, но мы намного дольше на этом пути».

Политик отметил, что Владимир Зеленский не просил его вводить санкции против России, потому что знает позицию Сербии.

Ранее Вучич предложил провести встречу Трампа и Путина в Сербии.