Генсек НАТО сделал важнейшее заявление по поводу войны в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал важное заявление по поводу войны в Украине. Оно прозвучало на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Чиновник отметил: «Мы должны увеличивать, а не сокращать поддержку Украины».

Он добавил: «Нам нужно поменять траекторию войны, потому что то, что происходит на фронте, неправильно, это надо изменить».

Глава Альянса также сказал, что война имеет геополитическое значение, поэтому все страны Запада должны участвовать в поддержке Украины.

Ранее Зеленский заявил о «нечестном диалоге» с Западом.