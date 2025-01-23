Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В НАТО оценили наступательный потенциал России

В НАТО оценили наступательный потенциал России

Александр Панько
23.01.25 09:58
140
В НАТО оценили наступательный потенциал России

У страны-агрессора России пока нет военных возможностей для быстрого наступления в Украине, у нее проблемы с живой силой. Об этом накануне сказал американский генерал, командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Голос Америки.

«Переживаний по поводу того, что Украина может вдруг проиграть, нет. Я не вижу потенциала для массированного прорыва (у россиян). И это видение военного, а не политика. Это связано с (тем, что наблюдается) у обеих сторон — эффективна оборона, которую показывают украинцы, но вместе с тем трудности, которые испытывает российская сторона в создании значительных наступательных возможностей для потенциального прорыва», — заявил генерал, отвечая на вопрос, как может развиваться ситуация на поле боя.

По мнению Каволи, в этом году в ходе войны будет гораздо больше небольших наступательных действий.

«Вполне очевидно, что они истощают Россию. Ведь есть же причина тому, почему Россия привезла не одну тысячу солдат из Северной Кореи. Я так думаю, что мы с вами станем свидетелями того, каким напряжением будет сказываться желание россиян наступать и нехватка живой силы у них. Думаю, именно это в значительной степени будет определять течение военного конфликта и заставит россиян использовать большее количество оружия сдерживания, как это, и мы с вами это видим, они это делают в последние несколько лет», — добавил он.

Каволи также оценил, как может измениться ситуация на фронте, если новая администрация США уменьшит военную поддержку для Украины. Он сомневается, что крупный пакет военной помощи, который получил Киев, последний и на этом американская поддержка закончится.

«Во-первых, это только предположение, а с этим всегда надо быть осторожным. Во-вторых, я бы обратил ваше внимание на очень существенное увеличение европейской помощи, которая отправляется Украине, особенно это касается боеприпасов — наблюдался ощутимый рост производства артиллерийских снарядов и ракет нашими европейскими союзниками», — сказал американский командующий и добавил, что ожидает дальнейшего увеличения поддержки Киева со стороны Европы.

Напомним, генерал Ходжес дал прогноз о нападении России на НАТО.

Тэги: Россия, НАТО, Кристофер Каволи

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.01.25 11:55

ЕС предоставит Украине 35 млрд евро финансовой помощи в 2025 году

23.01.25 11:41

Зеленский уверен, что Си Цзиньпин может подтолкнуть Путина к миру

23.01.25 11:16

Буданов рассказал, как КНДР будет помогать России

23.01.25 10:49

В Германии спрогнозировали сроки возможного нападения РФ на Европу

23.01.25 10:43

США должны быть среди миротворцев, — Зеленский

23.01.25 10:34

Рютте высказался о возможных переговорах Украины и России

23.01.25 10:27

Шольц анонсировал обсуждение гарантий для Украины

23.01.25 10:20

Трамп заявил, что Байдену дали «очень плохой совет» по Украине

23.01.25 10:19

ОП готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию

23.01.25 10:12

Президент Сербии поддержал вступление Украины в ЕС

23.01.25 10:49

В Германии спрогнозировали сроки возможного нападения РФ на Европу

23.01.25 09:53

Зеленский заявил о «нечестном диалоге» с Западом

23.01.25 09:46

Трамп обратился с жестким заявлением к России

22.01.25 10:49

Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, — WSJ

22.01.25 10:36

Зеленский предупредил о важном требовании Путина

22.01.25 10:24

Трамп может нанести смертельный удар по режиму Путина, — Time

22.01.25 09:34

Глава Госдепа США сказал, как должна закончиться война в Украине

21.01.25 12:27

Трамп подписал указ о смертной казни

21.01.25 10:42

Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом

21.01.25 09:48

Трамп приостановил предоставление финпомощи другим странам

16.01.25 16:49

Зеленский ответил, есть ли шанс закончить войну в 2025 году

16.01.25 15:06

Оказалось, что в ранней Вселенной… произошел потоп

17.01.25 11:05

С улиц Киева начали убирать пострадавшие от российских обстрелов автомобили

16.01.25 13:43

Американцы разгадали секрет чернобыльских собак

17.01.25 16:31

Орбан сделал очередной резкий выпад в сторону Украины

16.01.25 15:23

Японцы поведали о небывалой пользе зеленого чая для пожилых людей

16.01.25 16:39

Ученые назвали еще одно опасное последствие одиночества

16.01.25 14:02

Придуман неочевидный способ борьбы с перееданием

17.01.25 16:58

Трамп пообещал возродить славу Голливуда

17.01.25 14:01

В Украине заявили о значительном росте ВВП

Фото и Видео
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2025 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди