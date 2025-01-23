В НАТО оценили наступательный потенциал России

У страны-агрессора России пока нет военных возможностей для быстрого наступления в Украине, у нее проблемы с живой силой. Об этом накануне сказал американский генерал, командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи во время дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Голос Америки.

«Переживаний по поводу того, что Украина может вдруг проиграть, нет. Я не вижу потенциала для массированного прорыва (у россиян). И это видение военного, а не политика. Это связано с (тем, что наблюдается) у обеих сторон — эффективна оборона, которую показывают украинцы, но вместе с тем трудности, которые испытывает российская сторона в создании значительных наступательных возможностей для потенциального прорыва», — заявил генерал, отвечая на вопрос, как может развиваться ситуация на поле боя.

По мнению Каволи, в этом году в ходе войны будет гораздо больше небольших наступательных действий.

«Вполне очевидно, что они истощают Россию. Ведь есть же причина тому, почему Россия привезла не одну тысячу солдат из Северной Кореи. Я так думаю, что мы с вами станем свидетелями того, каким напряжением будет сказываться желание россиян наступать и нехватка живой силы у них. Думаю, именно это в значительной степени будет определять течение военного конфликта и заставит россиян использовать большее количество оружия сдерживания, как это, и мы с вами это видим, они это делают в последние несколько лет», — добавил он.

Каволи также оценил, как может измениться ситуация на фронте, если новая администрация США уменьшит военную поддержку для Украины. Он сомневается, что крупный пакет военной помощи, который получил Киев, последний и на этом американская поддержка закончится.

«Во-первых, это только предположение, а с этим всегда надо быть осторожным. Во-вторых, я бы обратил ваше внимание на очень существенное увеличение европейской помощи, которая отправляется Украине, особенно это касается боеприпасов — наблюдался ощутимый рост производства артиллерийских снарядов и ракет нашими европейскими союзниками», — сказал американский командующий и добавил, что ожидает дальнейшего увеличения поддержки Киева со стороны Европы.

Напомним, генерал Ходжес дал прогноз о нападении России на НАТО.