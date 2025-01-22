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Новости > СМИ утверждают, что выявили схемы с гособлигациями, из-за которых Порошенко разворовывает пожертвования украинцев на армию

СМИ утверждают, что выявили схемы с гособлигациями, из-за которых Порошенко разворовывает пожертвования украинцев на армию

Автор: «Фраза»
22.01.25 15:25
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СМИ утверждают, что выявили схемы с гособлигациями, из-за которых Порошенко разворовывает пожертвования украинцев на армию

Народный депутат Петр Порошенко использует донаты, которые украинцы сбрасывают на его благотворительный фонд для армии, для собственного обогащения, используя разные схемы.

СМИ проанализировали финансовую деятельность принадлежащих Порошенко украинских и иностранных компаний и обнаружили, что они увеличивают активы за счет неуплаченных в Украине налогов.

«Легализация активов осуществляется путем приобретения государственных и иностранных ценных бумаг, на которые начисляются соответствующие проценты.

СМИ приводят слова экспертов, в частности Валентина Гладких, о том, как работает схема.

«Порошенко овладел этой схемой для формирования собственного имиджа «благотворителя», приобретая ОВГЗ за счет неуплаченных государству налогов. фондом систематически покупаются ОВГЗ, за которые впоследствии государство платит проценты», – отмечают СМИ.

По оценкам экспертов, именно за начисленные государством проценты на ОВГЗ в размере около 2,5 млрд грн были профинансированы благотворительные проекты Порошенко после полномасштабной войны.

При этом фонд Порошенко имеет статус неприбыльной организации, а ее финансирование осуществляется за счет приближенных к нему физлиц и связанных хозяйствующих субъектов с использованием разнообразных схем минимизации налогообложения.

Однако в январе 2024 года фонд приобрел военные ОВГЗ (срок обращения - 693 дня, с номинальной доходностью 17,8%) на общую сумму 356 млн. грн.

Эта операция была проведена через Международный инвестиционный банк, владельцем которого является Порошенко. И только при расчетно-кассовом обслуживании этой операции банк получил около 1,5 млн грн.

«Следовательно, вместо содействия обороноспособности и мобилизационной готовности страны, Фондом фактически проводится хозяйственная деятельность с целью получения прибыли», - отмечает издание.

А сам Порошенко в прошлом году отразил существенные изменения в своем имущественном состоянии – получение доходов в виде процентов.

По мнению специалистов по уголовному праву, в таких сделках имеются все признаки уголовного правонарушения – использование благотворительных пожертвований для получения прибыли – наказуемое лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители расследуют новые детали дела Порошенко относительно госизмены, касающиеся его бизнеса в России. В частности, в оккупированном Севастополе продолжал работать принадлежащий Порошенко «Севморзавод» в обмен на то, что город признали российским.

Известно, что в период с 2014 по 2017 год уже во время вооруженной агрессии России на Донбассе и оккупации Крыма Порошенко фактически финансировал российскую армию, платя миллионов рублей в бюджет России.

Порошенко подозревается не только в ведении бизнеса в России, но и в торговле с террористами ОРДЛО, поддержке Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту России оставаться в украинском Крыму.

Также известно, что Порошенко служил пономарем в УПЦ МП, а лоббировать получение Томоса и использовать эту идею, по данным экспертов, начал только после того, как социологические исследования показали преимущества перехода в другой патриархат.

При этом Порошенко якобы был близок к российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву и сотрудничал с ним.

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