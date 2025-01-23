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Новости > Британцы рассказали, как изменились люди за последние сто лет

Британцы рассказали, как изменились люди за последние сто лет

Агата Кловская
22.01.25 18:49
313
Британцы рассказали, как изменились люди за последние сто лет

Эксперты из университета Рохэмптона в Великобритании поведали о том, как изменились люди за последние сто лет. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что за этот период времени мужчины набирали рост и вес в два раза быстрее женщин, что привело к увеличению различий между полами.

Сообщается, что анализ записей из десятков стран продемонстрировал, что женщины в среднем становились на 1,7 см выше и на 2,7 кг тяжелее, а мужчины на 4 см выше и на 6,5 кг тяжелее.

По словам ученых, это свидетельствует о том, что по мере улучшения условий жизни и рост, и вес увеличиваются, но более чем в два раза быстрее у мужчин, чем у женщин, пишет издание.

Желая установить, наблюдаются ли схожие тенденции внутри стран, специалисты проанализировали исторические данные о росте в Великобритании, где индекс развития человеческого потенциала вырос с 0,8 в 1900-м году до 0,94 в 2022-м году.

Информируется, что в течение первой половины века средний рост женщин увеличился на 1,9% со 159 см до 162 см, а средний рост мужчин на 4% со 170 см до 177 см.

Британцы рассказали: «Примерно каждая четвертая женщина, родившаяся в 1905-м году, была выше среднего мужчины, родившегося в 1905-м году, но среди женщин, родившихся в 1958-м году, этот показатель снизился до одной из восьми».

Ранее американцы выяснили о физической силе человека кое-что пикантное.

Тэги: ученые, мир, наука, женщины, мужчины

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