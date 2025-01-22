В Каспийском море обнаружили остров-призрак

В Каспийском море недалеко от Азербайджана обнаружили остров-призрак. Сделали это эксперты NASA, которым сфотографировали его с помощью спутников.

Специалисты объясняют появление загадочного острова с извержением грязевого вулкана, находящегося в здешних водах.

Сказано: «Временный массив суши был впервые задокументирован в мае 1861-го года, но уже в следующем году он исчез».

Указывается, что в двадцатом веке остров всплывал и пропадал в акватории около шести раз.

Добавляется, что последнее появление острова зафиксировали в январе 2023-го года, но на более поздних спутниковых снимках можно заметить лишь узкую полоску суши.

Размеры острова составляют около семисот метров в ширину и шести метров в высоту.

Резюмируется, что грязевые вулканы образуются в местах, где подземное давление выталкивает горячие текучие массы и газы на поверхность.

Ранее появилось видео «шалостей призрака Линкольна» в Белом доме.