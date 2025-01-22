Стало известно, сколько денег дал ЕС Украине во время войны

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас рассказала, сколько денег дали Украине с начала войны. Цифру она озвучила на конференции Европейского оборонного агентства.

Было сказано следующее: «Мы предоставили Украине всего порядка 134 миллиардов евро, включая 50 миллиардов военной поддержки, мы самый крупный мировой донор Украины».

Добавляется: «К концу этого месяца мы также подготовим 75 тысяч украинских военных».

Ранее в ЕС призвали поставить в Украину больше оружия.