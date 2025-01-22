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Новости > После открытия границ из Украины желают уехать более 20% граждан

После открытия границ из Украины желают уехать более 20% граждан

Агата Кловская
22.01.25 15:41
155
После открытия границ из Украины желают уехать более 20% граждан

При открытии границы для всех категорий населения выехать в другую страну для постоянного проживания желают 20,7% украинцев. Большинство (70%) хотели бы остаться в стране. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова.

В то же время, 9,3% респондентов не определились со своей позицией.

Доля тех, кто хотел бы покинуть Украину, выше мужчин (25%), чем среди женщин (17%).

По данным опроса, среди молодежи (18-29 лет) хотят уехать из Украины 33% респондентов, среди людей старше 60 лет — только 9%.

Среди причин желания покинуть Украину чаще всего назывались следующие: отсутствие возможностей для развития — 30,5%, угроза здоровью и жизни вследствие ведения боевых действий — 28,6%, недостаточная социальная поддержка со стороны государства — 28,6%, соединение с родными, которые уже уехали — 26,2%.

Опрос был проведен на контролируемых правительством Украины территориях и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов от 18 лет.

Напомним, военное положение и мобилизацию в Украине продлили еще на три месяца.

Тэги: Украина, граница, украинцы

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