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Новости > У Трампа объяснили, почему тот не остановил войну в Украине за один день

У Трампа объяснили, почему тот не остановил войну в Украине за один день

Александр Панько
22.01.25 12:08
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У Трампа объяснили, почему тот не остановил войну в Украине за один день

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал войну в Украине. Чиновник объяснил, почему новый президент страны Дональд Трамп не остановил ее за один день, как обещал это во время своей кампании.

Он отметил: «Единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль».

Политик добавил: «Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться».

По его словам, США будут заниматься урегулированием ситуации в нашей стране непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений.

Ранее мы писали, что Трамп допускает новые санкции против России, если Путин не пойдет на переговоры.

Тэги: США, Украина, Россия, мир, политика, война, Дональд Трамп, Марко Рубио

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