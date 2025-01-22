У Трампа объяснили, почему тот не остановил войну в Украине за один день

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал войну в Украине. Чиновник объяснил, почему новый президент страны Дональд Трамп не остановил ее за один день, как обещал это во время своей кампании.

Он отметил: «Единственный способ решить эти проблемы – вернуться к прагматизму и серьезности, и это тяжелая работа дипломатии. США должны сыграть здесь свою роль».

Политик добавил: «Мы поддерживали Украину, но этот конфликт должен закончиться».

По его словам, США будут заниматься урегулированием ситуации в нашей стране непублично, как того обычно требует процесс заключения подобных соглашений.

Ранее мы писали, что Трамп допускает новые санкции против России, если Путин не пойдет на переговоры.