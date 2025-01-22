Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Президент Финляндии сделал зловещее предостережение по поводу Трампа

Президент Финляндии сделал зловещее предостережение по поводу Трампа

Александр Панько
22.01.25 12:02
136
Президент Финляндии сделал зловещее предостережение по поводу Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб сделал громкое заявление. Политик призвал готовиться к эпохе неопределенности с приходом Дональда Трампа в Белый дом.

Он отметил следующее: «Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот исчезнут».

Глава государства ожидает, что новая норма будет заключаться в отходе от традиционной системы, основанной на правилах и поддержке международных институтов, в сторону транзакций и сделок.

Резюмируется: «Нам следует подумать о том, как убедить США в том, что и их ценности, и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству».

Ранее Трамп наехал на одну из церквей.

Тэги: США, мир, Финляндия, Дональд Трамп, Александр Стубб

Комментарии

Статьи

18.01.25 09:47

Взгляд на каменный век: жизнь, смерть и огонь в древней Украине

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов
12.01.25 17:46

Мандрагора и менструальная кровь: 10 средневековых рецептов любовных зелий и их ингредиентов

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
22.01.25 12:25

В России предостерегли Трампа от захвата Панамского канала

22.01.25 12:08

У Трампа объяснили, почему тот не остановил войну в Украине за один день

22.01.25 11:57

Трамп наехал на одну из церквей

22.01.25 11:44

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви переквалифицировали на пытки

22.01.25 11:25

Трамп объяснил, зачем ему Гренландия

22.01.25 11:11

Канада нанесет ответный удар, если США введут пошлины на ее товары, — Трюдо

22.01.25 10:49

Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, — WSJ

22.01.25 10:36

Зеленский предупредил о важном требовании Путина

22.01.25 10:29

Израиль предложил передать Украине оружие РФ, захваченное в Ливане

22.01.25 10:49

Трамп поручил спецпосланнику США Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней, — WSJ

22.01.25 10:36

Зеленский предупредил о важном требовании Путина

22.01.25 10:24

Трамп может нанести смертельный удар по режиму Путина, — Time

22.01.25 09:34

Глава Госдепа США сказал, как должна закончиться война в Украине

21.01.25 12:27

Трамп подписал указ о смертной казни

21.01.25 10:42

Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом

21.01.25 09:48

Трамп приостановил предоставление финпомощи другим странам

21.01.25 09:39

Киев и Москва должны пойти на уступки, — Рубио

21.01.25 09:34

Трамп сделал заявление о переговорах между Зеленским и Путиным

20.01.25 13:19

НАТО на паузу и заморозка конфликта. Источники рассказали о возможном мирном плане Трампа для Украины

16.01.25 16:49

Зеленский ответил, есть ли шанс закончить войну в 2025 году

16.01.25 15:06

Оказалось, что в ранней Вселенной… произошел потоп

16.01.25 09:46

Ученые рассказали, как проседает вечная мерзлота в арктических регионах

16.01.25 10:10

СМИ узнали о возможных требованиях Путина на переговорах с Трампом

15.01.25 14:58

Олени могут заразить людей зомби-вирусом

15.01.25 14:39

Стало известно, как в прошлом году изменились цены на алкоголь и сигареты

17.01.25 16:31

Орбан сделал очередной резкий выпад в сторону Украины

16.01.25 13:43

Американцы разгадали секрет чернобыльских собак

17.01.25 11:05

С улиц Киева начали убирать пострадавшие от российских обстрелов автомобили

16.01.25 15:23

Японцы поведали о небывалой пользе зеленого чая для пожилых людей

Фото и Видео
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Эзра Вандан: турецкую модель Onlyfans арестовали за желание переспать со 100 мужчинами
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Спартак: Дом Ашура (2025): трейлер продолжения культового сериала
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Путин сделал заявление о «диалоге» с Трампом
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
Украина готова работать с Трампом, — Зеленский
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
В Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
Появилось видео, как в Канаде метеорит едва не врезался в дом
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
В России поражен ряд оборонных заводов, — ЦПД
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Поляки сняли фильм, в котором диктатора Путина сыграет ИИ
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
Omi: устройство для чтения мыслей можно купить за $89
fraza.com
Новости блогосферы
30.12.24 20:35

Война скоро не закончится
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2025 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди