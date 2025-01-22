Президент Финляндии сделал зловещее предостережение по поводу Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб сделал громкое заявление. Политик призвал готовиться к эпохе неопределенности с приходом Дональда Трампа в Белый дом.

Он отметил следующее: «Мы должны подготовиться к эпохе неопределенности, когда правила, нормы и институты, на которые мы привыкли полагаться, вот-вот исчезнут».

Глава государства ожидает, что новая норма будет заключаться в отходе от традиционной системы, основанной на правилах и поддержке международных институтов, в сторону транзакций и сделок.

Резюмируется: «Нам следует подумать о том, как убедить США в том, что и их ценности, и их интересы ведут их обратно к международному сотрудничеству».

Ранее Трамп наехал на одну из церквей.