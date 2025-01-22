Трамп наехал на одну из церквей

В США разгорается новый скандал. Президент страны Дональд Трамп наехал на Епископальную церковь.

Политик потребовал от организации и ее священнослужительницы, которая во вторник на церковной службе в Вашингтоне призвала его уважать мигрантов и сексуальные меньшинства.

В социальной сети Truth Social он написал: «Так называемая епископ, которая держала речь на национальной церковной службе утром во вторник, была радикальной левой, оголтелой ненавистницей Трампа. Она втянула свою церковь в мир политики очень неблагородным способом».

Добавляется: «Она не упомянула об огромном количестве нелегальных мигрантов, которые приехали в нашу страну и убивали людей. Она не очень хорошо справляется со своей работой! Она и ее церковь должны принести извинения перед обществом!».

Республиканец резюмировал, что «служба была для него очень скучной и не вдохновляющей».

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