В России предостерегли Трампа от захвата Панамского канала

Россия призвала нового президента США Дональда Трампа даже не думать о захвате Панамского канала. В частности в министерстве иностранных дел подчеркнули, что Панамский канал юридически принадлежит Панаме, поэтому предостерегли США от попыток вернуть его себе любыми способами, пишет Politico.

«Рассчитываем, что в ходе ожидаемых дискуссий между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом по вопросам контроля над Панамским каналом ... стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии. Россия [...] подтверждает свои обязательства по поддержанию постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым», — сказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

По его словам, США не имеют «права вмешиваться во внутренние дела Панамы». В то же время, как известно, сама Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, Трамп хочет вернуть США Панамский канал.