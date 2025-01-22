Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви переквалифицировали на пытки

Дело об избиении 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области переквалифицировали в пытки малолетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

В полицию 11 января поступило сообщение от матери о том, что подростки избили ее 12-летнюю дочь. Правоохранители установили семь участников данного события в возрасте от 12 до 16 лет.

Известно, что несовершеннолетние собрались в местном парке, куда пригласили 12-летнюю потерпевшую. В дальнейшем с целью устрашения девушки один из фигурантов, 16-летний парень, угрожал, ударил девушку и распилил в лицо газовый баллончик. Кроме того, он оказывал на потерпевшую психологическое давление и требовал деньги в сумме 15 тысяч гривен.

Следователи сообщили о подозрении 16-летнему юноше по факту пытки и вымогательства средств во время военного положения.

Кроме того, полиция Киевщины переквалифицировала действия всех участников преступления: досудебное расследование продолжается по факту пыток.

Напомним, в Белой Церкви подростки жестоко избили 12-летнюю девочку.