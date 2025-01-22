Трамп объяснил, зачем ему Гренландия

США должны купить Гренландию из соображений «международной безопасности». Речь идет об угрозах со стороны России и Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Politico.

«Гренландия — отличное место. Она нам нужна для международной безопасности. И я уверен, что Дания согласится, потому что им стоит больших денег удерживать ее, — объяснил новый американский лидер.

По его словам, Гренландия нужна не только США — она ​​важна «для международной безопасности».

«Там везде российские лодки, там везде китайские лодки — военные корабли — и они (датчане) не могут это контролировать», — уверяет Трамп.

Напомним, премьер Дании обсудила с Трампом судьбу Гренландии.