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Новости > Канада нанесет ответный удар, если США введут пошлины на ее товары, — Трюдо

Канада нанесет ответный удар, если США введут пошлины на ее товары, — Трюдо

Александр Панько
22.01.25 11:11
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Канада нанесет ответный удар, если США введут пошлины на ее товары, — Трюдо

Канада готова к ответному удару, если администрация президента США Дональда Трампа введет пошлины на импорт канадских товаров. Это американский лидер хочет сделать с 1 февраля. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Politico.

Трюдо заявил, что Канада может помочь Трампу выполнить его обещание о новом «золотом веке» для Америки. Однако он предупредил, что если президент США введет пошлины на канадские товары, Оттава нанесет ответный удар.

«Мы знаем, что если Соединенные Штаты собираются увеличить количество рабочих мест, производство и экономический рост. Им понадобится больше энергии, больше ресурсов, все — от пиломатериалов и бетона до стали и алюминия и критически важных минералов, которые являются важными ингредиентами экономики будущего», — сказал он.

Он отметил, что Канада обеспечивает много необходимых ресурсов, которые понадобятся американской экономике для роста и процветания.

Трюдо подчеркнул, что Трамп является умелым переговорщиком, который любит держать своих партнеров немного вне равновесия. По его словам, подход республиканца «действительно вносит неопределенность».

«Мы это уже проходили. Во время первого срока пребывания президента Трампа на посту он объявил о вызовах для наших торговых отношений, которые мы смогли преодолеть», — добавил канадский премьер.

Напомним, ррезидент США Дональд Трамп хочет ввести 25% пошлину на канадские товары, чтобы подтолкнуть Канаду к усилению пограничного контроля, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов и прекратить контрабанду фентанила. Однако такой шаг нарушает соглашение о свободной торговле.

Тэги: США, Канада, пошлины, Джастин Трюдо

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