Зеленский предупредил о важном требовании Путина

Одним из требований российского диктатора Владимира Путина на возможных переговорах станет уменьшение Вооруженных сил Украины в пять раз.

«Один из важных вопросов, который будет задавать Путин, и мы это с вами увидим — уменьшение украинской армии в разы. Если мы смогли сделать армию 800 тысяч плюс, то понятно, что мы плюс Европа — это армия, которая способна стоять и защищать свои границы. Это армия, которая способна дать отпор Путину, и он это понимает. Самый быстрый (для России) путь — давить на США, чтобы Украина не была в НАТО, и давить на всех союзников, чтобы мы уменьшили армию в пять раз. Вот это то, что он желает. Мы не дадим этого сделать», — заявил глава государства.

Зеленский заверил, что без украинской армии и действенных гарантий мира Путин пойдет дальше, чтобы оккупировать все страны бывшего СССР.

«Потом он будет делать так, как делал с нашим Крымом — заходить в другие страны ЕС и НАТО, быть там хоть немного, чтобы выдвигать какие-то требования, ультиматумы. Кто-то должен будет выйти из НАТО — наши балтийские друзья, Финляндия, Швеция. Он будет нас всех возвращать к миру, живущему у него в голове. Вот что будет происходить, если не будет сильных гарантий безопасности», — спрогнозировал он.

Также Зеленский подчеркнул, что за время полномасштабной войны количество российских военных в Украине выросло втрое — с 200 тысяч до более 600 тысяч.

«И потому, когда говорят, что достаточно помощи (для Украины) — сравните, что было тогда и что происходит сейчас», — сказал Зеленский.

По его оценкам, Россия может выставить 1,5 млн. военнослужащих. Поэтому Украина и Европа должны объединиться для противостояния такой угрозе.

Напомним, Зеленский высказался о присутствии миротворцев в Украине.