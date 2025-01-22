Израиль предложил передать Украине оружие РФ, захваченное в Ливане

Заместитель министра иностранных дел Израиля Шаррен Хаскель во время встречи с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком во вторник, 21 января, предложила передать украинской стороне российское вооружение, захваченное солдатами ЦАХАЛ. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле в Facebook.

«Во время встречи Посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛом в Ливане или где-нибудь у врагов Израиля. Отмечено, что эта инициатива является важным шагом в признании общих сторон, с которыми сталкиваются обе страны. Украинская сторона выразила надежду на положительное решение этого вопроса», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили актуальные общие вызовы для обеих стран, в частности, военное сотрудничество Ирана и России, которое представляет угрозу национальной безопасности как Украины, так и Израиля.

Напомним, Израиль назвал условие для поставок ракет Украине.