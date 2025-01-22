Артем и Анна: самые популярные имена 2024 в Украине

Имена Артем и Анна стали самыми популярными в Украине в 2024 году. Об этом сообщает украинский Минюст.

Чаще всего родители давали дочерям имена София, Мария, Виктория, Соломия, Милана, Екатерина и Полина.

Самыми популярными именами для мальчиков стали Максим, Богдан, Дмитрий, Михаил, Андрей, Денис, Даниил, Тимофей, Макар и Марк.

Однако были и такие родители, которые выбрали необычные имена для своих детей: Барби, Мерси, Роксолана, Луна, Цветок, Тамерлан, Эней, Святогор, Аскольд и Султан.