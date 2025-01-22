Шольц рассказал, может ли помощь Украине от США резко сократиться при Трампе

Канцлер Германии Олаф Шольц не ожидает резкого сокращения помощи Украине от США, когда Дональд Трамп станет президентом. Этого, вероятно, не произойдет в ближайшем будущем. Об этом Шольц заявил на мероприятии Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Я не ожидаю немедленного снижения поддержки Украины со стороны США в ближайшем будущем. Мы увидим, что произойдет в долгосрочной перспективе», — отметил Шольц.

По словам канцлера, его мнение основано на намерении Трампа найти решение конфликта в ближайшее время и поговорить об этом с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом Шольц уточнил, что решение войны не должно произойти через головы украинцев и Европы.

Напомним, Бербок ожидает, что миллиардную помощь Украине одобрят до выборов в Бундестаг.