Американцы рассказали о смертельном вреде сладких напитков

Эксперты из университета Тафтса в США поведали о жутком вреде сладких напитков. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты оценили глобальный ущерб здоровью человечества из-за употребления подслащенных сахаром напитков (ПСН).

Было установлено, что они увеличивают заболеваемость и смертность от диабета и сердечнососудистых заболеваний.

Ученые причислили к ПСН любые напитки с сахаром в пропорции не менее 50 килокалорий на 240 миллилитров.

Добавляется, что исключение составили подслащенное молоко, 100% фруктовые и овощные соки, а также напитки с некалорийными сахарозаменителями.

Сообщается, что американцы получили данные о потреблении напитков из Глобальной базы данных по питанию, в которых приняли участие в общей сложности 2,9 миллиона людей из 118 стран.

Такие данные и показатели кардиометаболических заболеваний внесли в сравнительную оценку риска, основанную на предыдущих исследованиях физиологических эффектов сладких напитков.

Отмечается, что ПСН способствуют 1,2 миллионам новых случаев заболеваний сердца каждый год, а также 2,2 миллионам новых случаев диабета 2 типа.

Говорится, что сладкие напитки приводят примерно к 80 тысячам летальных исходов от диабета и 258 тысячам уходов из жизни в связи с сердечнососудистыми болезнями.

Подчеркивается, что организм человека быстро переваривает сладкие напитки, повышая уровень сахара в крови, но при этом обеспечивая в лучшем случае лишь скудную пищевую ценность.

Ранее ученые призвали не употреблять алкоголь даже в малых дозах.