Большинство украинских беженцев хотят вернуться домой, — комиссар ООН

В Украину желают вернуться 61% украинских беженцев. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди на презентации планов ООН гуманитарных нужд и реагирования на нужды беженцев на 2025 год, сообщает Укринформ.

«Мы не преследуем цель оставить этих людей беженцами навсегда. Мы хотим создать условия для этих людей, чтобы они вернулись в Украину. Это то, в чем нуждается Украина, и это то, чего эти люди желают. Согласно результатам опроса, 61% беженцев — кажется, что мало, но это не такая уж малая цифра, — хотят вернуться в Украину, как только сложится безопасная ситуация», — отметил он.

Верховный комиссар ООН отметил, что об этом говорил с премьер-министром Денисом Шмыгалем во время своего визита в Киев. По убеждению Верховного комиссара ООН, международной организации и государству предстоит решать проблемы беженцев, которые вернутся, — такие как их проживание и трудоустройство.

ООН и партнеры призывают выделить 3,32 миллиарда долларов для поддержки 8,2 миллиона человек, пострадавших от войны в Украине и за ее пределами, в рамках планов гуманитарных нужд и реагирования на нужды беженцев на 2025 год.

Напомним, в ООН пересчитали украинских беженцев.