Мобилизация не покрывает потребности ВСУ, — Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский издал распоряжение о запрете перевода в пехоту высококвалифицированных специалистов Воздушных сил. Вместе с тем текущие темпы мобилизации не закрывают потребностей армии. Об этом он сказал в интервью военному журналисту Андрею Цаплиенко.

«Есть мое распоряжение, которым запрещено переводить высококвалифицированный персонал, прошедший подготовку и специализирующийся именно на обслуживании самолетов. Однозначно, это специалисты, на которых потрачены средства, которые имеют опыт, которых фактически некем заменить», — заявил главком.

В то же время Сырский признал, что есть потребность в личном составе на фронте.

«Мы должны поднять адекватное количество личного состава в наших механизированных бригадах, и потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность», — сказал он.

По словам главкома, сейчас продолжаются меры по уменьшению в ВСУ логистической составляющей, составляющей обеспечения и обслуживания, но в «разумных пределах».

«Штабы знают эти задачи, провели расчеты. И, конечно, наша задача не допустить... чтобы кто-то из этой категории, которую я назвал (кого запрещено переводить в пехоту), попал на фронт», — заверил Сырский.

Напомним, Сырский сделал заявление по поводу потерь РФ в 2024 году.