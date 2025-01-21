Найденные в Японии 20 000-летние «человеческие» окаменелости оказались не тем, чем их считали

20 000-летние окаменелые кости «человека Ушикавы», которые, как полагалось, являются одними из древнейших человеческих окаменелостей Японии, не являются тем, чем их считали ученые.

Как пишет Live science, окаменелости были найдены в конце 1950-х годов в городе Тоёхаси, примерно в 225 километрах к юго-западу от Токио. Но Ген Сува, антрополог из Токийского университета, возглавлявший новый проект, рассказал, что сомнения относительно окаменелостей Ушикавы впервые возникли в конце 1980-х годов.

Новое исследование, опубликованное в журнале Anthropological Science, без сомнения показывает, что кости принадлежат древнему бурому медведю.

Сува добавил, что кости медведей редко находили на археологических раскопках в Японии с того времени, и поэтому японские ученые — включая палеонтологов, которые нашли окаменелости в 1950-х годах — имели ограниченное представление о том, как могут выглядеть кости медведя. Тем не менее, эти ученые сделали «подробные и очень точные» описания, а также собрали большое количество окаменелых скелетных останков за несколько десятилетий.

Отмечается, что окаменелости названы в честь района Усикава в Тоёхаси, где они были обнаружены во время раскопок в карьере между 1957 и 1959 годами. Исследователь сказал, что японские ученые в то время считали, что другой фрагмент кости, известный как «человек Акаси», был самой ранней человеческой окаменелостью с материковой части Японии. Но она была уничтожена во время авианалета союзников на Токио во время Второй мировой войны.

В 1980-х годах анатомический анализ гипсового слепка утерянной окаменелости Акаши показал, что это, вероятно, фрагмент недавней человеческой кости руки, которая была вымыта в другой археологический слой и затем минерализована.

Первоначально окаменелости Ушикавы были представлены как плечевая кость из верхней части руки и конец или головка бедренной кости из ноги человека, жившего более 20 000 лет назад. Но в новом исследовании визуальный осмотр и компьютерная томография показали, что это была лучевая кость из предплечья бурого медведя примерно того времени, а головка бедренной кости также была определена как медвежья.

Открытие того, что окаменелости Усикавы не являются человеческими, означает, что самые древние человеческие окаменелости, найденные на материковой части Японии, были обнаружены в известняковом карьере недалеко от японского города Хамакита. Они включают фрагменты человеческой кости ноги, руки, ключицы и черепа, которые, как полагают, принадлежат двум разным людям — один жил около 14 000 лет назад, а другой жил около 17 000 лет назад.

Отмечается, что это не первый случай, когда путают кости человека и медведя: кость, найденную в пещере на Аляске в 1990-х годах, когда-то считали принадлежащей медведю, но исследования показали, что она принадлежит женщине-индейке, жившей около 3000 лет назад.

Напомним, в Германии найдены самые древние останки Homo sapiens.