Диетолог объяснила, чем опасен поздний ужин

Российский диетолог Марина Макиша поведала об опасности позднего ужина. Стало известно, в чем причина.

По ее словам, такая привычка способна увеличить риск развития сердечнососудистых заболеваний на 27%.

Эксперт сказала: «Это связано с тем, что ужин после 21-00 нарушает пищевое поведение на следующий день, что приводит к перееданию».

Специалист советует принимать пищу за два-три часа до сна и отказаться от тяжелой пищи, чтобы не ухудшить качество отдыха.

Добавляется, что оптимально отдавать предпочтение нежирным и низкокалорийным продуктам, например, съесть вареное яйцо, немного овощей и отварную куриную грудку.

Ранее ученые призвали не употреблять алкоголь даже в малых дозах.