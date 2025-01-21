Итальянцы разработали коктейль от похмелья

Эксперты из Миланского университета в Италии разработали напиток от похмелья. Стало известно, из чего он состоит.

Специалисты говорят, что создали обогащенный витаминами коктейль от похмелья, эффект которого основан на полезном действии имбиря, опунции, вишни и гинкго билоба.

В опыте участвовали 214 представителей разных возрастных групп.

Сообщается, что итальянцы применили инновационный трехэтапный протокол для тестирования воздействия растительных компонентов.

Основной группе добровольцев предложили напиток, состоящий из экстрактов имбиря, опунции, барбадосской вишни и гинкго билоба, дополненный минералами и витаминами группы B.

Информируется, что прием препарата проводился по специальной схеме: за сорок пять минут до и сразу после употребления алкоголя.

Добавляется, что комплексный мониторинг состояния подопытных включал биохимический анализ крови, анализ мочи и мониторинг гемодинамических параметров (артериального давления, периферического сопротивления сосудов, сердечного выброса).

В итоге оказалось, что через двенадцать часов после приема травяного напитка люди ощутили значительное улучшение самочувствия: они отметили снижение интенсивности цефалгии (головной боли) на 34%, тошноты на 42%, а тревожности на 41%.

Ранее американцы выяснили о женском алкоголизме кое-что новое.